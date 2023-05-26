قفشة يحصد جائزة "رجل مباراة" الأهلي والطلائع

حصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة رجل مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة على الطلائع ليواصل الانتصارات في الدوري.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 47 من المباراة.

كما تسبب في الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية ارتدت من القائم وتابعها محمود كهربا لكن مدافع الطلائع منعها من دخول المرمى باليد ليحتسبها الحكم ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية الهدف الثاني.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

في المقابل دخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير.

خط الوسط: أحمد زولا - فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة - أحمد متعب.

خط الهجوم: محمود وادي - إسلام محارب