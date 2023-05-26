الفرصة الأخيرة.. من سيفوز بالانتخابات الأهم في تاريخ تركيا؟

تستعد تركيا لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وذلك عقب فشل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن سنان أوغان، صانع الملوك، القومي الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية خلال الجولة الأولى، القى بثقله خلف أردوغان في جولة الإعادة، على الرغم من أنه من غير الواضح على نحو متزايد عدد مؤيديه في الجولة الأولى الذين سيتبعون قيادته.

وقالت الصحيفة إن أوغان بنى على موجة من المشاعر المناهضة للهجرة للحصول على أكثر من 5% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي عقدت في 14 مايو اللازمة للفوز، على الرغم من نسبة الإقبال التي بلغت 89% تقريبًا، كان كلا المرشحين يعملان على تأمين 2.8 مليون من مؤيدي أوغان السابقين قبل جولة الإعادة، وذلك يجب أن يكون تأييد أوغان كافياً لرؤية أردوغان ينتصر.

ولكن منذ تصويت 14 مايو الماضي، انقسم "تحالف الأجداد" لأوغان، مما يجعل من الصعب للغاية التنبؤ بالطريقة التي سينقلب بها ناخبه في الجول الثانية، لأنه ليس لديه هيكل حزبي متماسك يمكن الاعتماد عليه. من بين أعضاء التحالف الكبار الآخرين، أعلن رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ عن دعم كليتشدار أوغلو، ينما قال رئيس حزب العدالة فيديت أوز إنه سيدعم كليتشدار أوغلو.

وخرج أردوغان من الجولة الأولى بحوالي 2.5 مليون صوت أكثر من منافسه الديمقراطي الليبرالي، مما يعني أن كليتشدار أوغلو سيكون محتاج لكافة الأصوات التي صوتت لأردوغان في الجولة الأولى للفوز بالانتخابات.

من المؤثر في الجولة الثانية للانتخابات التركية؟

تمتلك الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية عدة محاور هامة من أجل الفوز بها، حيث تمتلك بعض الأطراف التي تمنح أحد طرفي السباق أفضلية على غيره، ومن بين هذه الخيارات اللاجئين ومناطق الزلزال وداعمي أوغان.

اللاجئين السوريين

صرح الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في حديث لقناة "تي أر تي خبر" التركية، إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين. وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم".

وأشار إلى أن 450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مضيفا أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا.

وحين عقبت المذيعة قائلة "أتقول إنه في حال انتخبت رئيسا بالجولة الثانية ستعيد مليون لاجئ سوري؟"، أردف أردوغان مجيباً "بل ربما أكثر".

فيما تعهد مرشح المعارضة التركية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كمال كليتشدار أوغلو، بإجبار ملايين اللاجئين في تركيا على العودة إلى بلادهم.

وقال كليتشدار أوغلو: "حكومة أردوغان لم تقم بحماية الحدود وشرف البلاد.. أدخلت عمدا أكثر من 10 ملايين لاجئ إلى هذا البلد.. فور وصولي إلى السلطة، سأعيد كل اللاجئين إلى بلدهم".

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين في العالم، بلغ عددهم خمسة ملايين خلال العقد الأخير. لاسيما بعد أن ساهم اتفاق منفصل عقد عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في التخفيف من أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا عبر السماح للأشخاص الساعين للوصول إلى غرب أوروبا بالاستقرار في تركيا.

فيما حصلت أنقرة من بروكسل بالمقابل على تمويل بمليارات اليورو من أجل برنامج الاستضافة.

مناطق الزلزال

تعد المناطق التي تعرضت لزلزال تركيا المدمر كتلة مهمة للغاية في الانتخابات الرئاسية التركية حيث تمثل ما يصل إلى 14% من أصوات الناخبين.

بعد نحو ثلاثة أشهر على المأساة، وعشية الانتخابات، رأى كثير من سكان تلك المناطق أن الدولة لم تسرع في مساعدتهم بل وصلت إليهم بعد ثلاثة أو أربعة أيام من الكارثة، ورجحوا كما فعلت المعارضة أن "ينخفض كثيرا" عدد مؤيدي أردوغان في محافظة هاتاي حيث تقع أنطاكية، وهي من أكثر المناطق تضررا من كارثة الزلزال الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

إذ عكست استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات حالة من الغضب مما اعتبره البعض استجابة أولية بطيئة من جانب الحكومة للكارثة. لكنها لم تسق سوى أدلة قليلة على أن هذه المشكلة غيرت رأي الناس في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عقب ظهور النتائج، بدت هذه الآراء أقلية نظرا لتفوق حزب العدالة والتنمية على تحالف المعارضة، وهذا راجع إلى عدة أسباب أبرزها أن عددا كبيرا من سكان تلك المناطق يعتبر تحالف المعارضة هجينا غير مقنع، إضافة إلى تقديم أردوغان مبلغ 500 يورو للمتضررين، ثم زياراته المتكررة لها وتقديم دعم لوجستي مثل إقامة أكثر من 250 منزل متنقل فضلا وعده بإعادة إعمار المنطقة في غضون سنة.

إلا أن ولاية هاتاي التركية كانت مختلفة بسبب الزلزال الذي ضربها، حيث خسر فيها أردوغان بفارق قليل عن كليتشدار أوغلو بسبب اعتراض المواطنين فيها على أداء الحكومة مع الزلزال.

الأكراد

اعتاد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على ترشيح شخص ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذا العام لم يرشح الحزب أي شخص، إلا أن نتائج الجولة الأولى أظهرت دعم المناطق الحدودية ذات الأغلبية الكردية لزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.

ويمكن تفسير ما حدث بأنه منذ عام 2015، وقد انقلب الأمر فيما يخص الانتخابات، حين خسر العدالة والتنمية أغلبيته المُطلقة في البرلمان للمرة الأولى آنذاك، واضطر للدخول في تحالف من أجل تشكيل حكومة، حيث اتجه على إثرها الحزب للتحالف مع القوميين ومع حزب الحركة القومية المناهض للأكراد.

ومن المتوقع وفق العادة أن يصوت سكان المناطق الحدودية ذات الأغلبية الكردية إلى مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية.

أصوات أوغان

حصل المرشح الخاسر في الجولة الاولى من الانتخابات التركية سنان أوغان على تصويت 2,8 مليون خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما تسبب في اللجوء إلى جولة ثانية من الانتخابات، إلا أنه أصبح غير معروف من ستتجه أصواته أردوغان أو كليتشدار أوغلو، على الرغم من إعلانه رسميا دعم أردوغان في الانتخابات.

كما أعلن رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ عن دعم كليتشدار أوغلو، ينما قال رئيس حزب العدالة فيديت أوز إنه سيدعم كليتشدار أوغلو.

ميزة أردوغان

ترى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه على الرغم من أن ناخبي تركيا البالغ عددهم 64 مليون نسمة مستقطبون بشدة، إلا أن أردوغان يتمتع بميزة داخلية على منافسه، حيث يسيطر حلفاء أردوغان على معظم وسائل الإعلام الرئيسية، لدرجة أن التلفزيون الحكومي منح الرئيس 32 ساعة و 42 دقيقة من البث ولمنافسه 32 دقيقة فقط، في ذروة الحملة في أبريل.

وقال مراقبون من مجموعة المراقبة الدولية OSCE إن هناك ساحة لعب غير مستوية وتغطية منحازة في تصويت تركيا، حتى لو كان لدى الناخبين بدائل سياسية حقيقية.

في البداية كان أردوغان رئيسًا للوزراء، لكنه أصبح بعد ذلك رئيسًا في عام 2014، وأدار البلاد من قصر شاسع في أنقرة. لقد رد على الانقلاب الفاشل في عام 2016 من خلال زيادة سلطاته بشكل كبير وقمع المعارضة.

وسُجن سياسيون أكراد بارزون وهُددت شخصيات معارضة أخرى بحظر سياسي.

لكن هذه الانتخابات كانت أكبر أمل للمعارضة في الإطاحة بالرئيس حتى الآن.

وقد ألقى عدد متزايد من الأتراك باللوم عليه في التضخم المتفشي بنسبة 44٪ ، ويقول الأكاديميون إن المعدل الحقيقي أعلى بكثير من ذلك.

ستة أحزاب معارضة ومرشح واحد

وترى "بي بي سي" أن كمال كيليتشدار أوغلو، البالغ من العمر 74 عاما، هو اختيار غير مرجح لمرشح لعزل الرئيس.

وينظر إليه على أنه منافس معتدل الأخلاق وحذر وترأس سلسلة من الهزائم الانتخابية على رأس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

لقد أجرى تصويتًا جيدًا في الجولة الأولى، حيث أخذ أردوغان في أول جولة إعادة له، لكن ليس كما أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه سيفعل.

وحصل زعيم المعارضة التركية على دعم ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك الحزب الصالح القومي وأربع مجموعات أصغر، من بينها اثنان من حلفاء أردوغان السابقين، أحدهما شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية.

كما أنه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي وصف زعيمه المشارك الانتخابات بأنها 'الأكثر أهمية في تاريخ تركيا.

يكمن أكبر أمل له في انتزاع النصر من رئيس مزدهر بعد تقدمه في الجولة الأولى في زيادة دعم كل من الناخبين القوميين والأكراد. إنه إنجاز صعب عندما يريد القوميون في تركيا أن يتخذ الرئيس المقبل موقفًا أكثر صرامة تجاه المسلحين الأكراد.

في الفترة التي سبقت الجولة الثانية ، قدم عرضًا واضحًا للناخبين الوطنيين ، وضرب بقبضته على الطاولة وتعهد بإعادة 3.5 مليون لاجئ سوري إلى الوطن. كانت هذه هي سياسته بالفعل ، لكنه قرر الآن توضيح نقطة كبيرة منها.

ولم يحظ اختيار كمال كيليجدار أوغلو بشعبية عالمية لأن رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة من المحتمل أن يكونوا مرشحين أقوى. كلاهما زميلان حزبيان سيطران على أكبر مدينتين في تركيا في عام 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ عام 1994.

وهو أيضًا عضو في الأقلية العلوية في تركيا ، وعندما لفت مرشح المعارضة الانتباه إلى جذوره ، اتهمه أردوغان بالسعي لاستغلالها.

تحالف الأمة الذي ينتمي إليه ، والمعروف أيضًا باسم جدول الستة ، متحد في رغبتهم في إعادة تركيا من النظام الرئاسي الذي تم إنشاؤه في عهد أردوغان إلى نظام يقوده البرلمان.

اتفق قادة الأعضاء الخمسة الآخرين في التحالف على تولي مناصب نائب الرئيس. ولكن حتى لو فازوا بالرئاسة ، فقد فاز تحالف أردوغان بأغلبية في البرلمان في 14 مايو وسيجعل الإصلاحات صعبة للغاية.

الكفاح من أجل الأصوات المتبقية

كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى عالية جدًا بالفعل حيث بلغت 89٪ تقريبًا بين الناخبين في تركيا.

إذا كان كليتشدار أوغلو سيحقق 2.5 مليون صوت بينه وبين الرئيس أردوغان، فسيلزمه الفوز على الناخبين الذين دعموا المرشح القومي المتطرف سنان أوغان الذي احتل المركز الثالث في الجولة الأولى بـ2.8 مليون صوت.

أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة عندما صادق السيد أوغان على الرئيس.

مطلبه هو اتخاذ موقف أكثر صرامة من التصدي للمسلحين الأكراد وإعادة اللاجئين السوريين.

كان كليتشدار أوغلو قد تبنى بالفعل لهجة أكثر حدة تجاه السوريين منذ الجولة الأولى، ووعد بـ 'طرد' جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة.

وردًا على قرار السيد أوغان بدعم منافسه، قال إن التصويت الآن هو استفتاء: "نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين".

مستقبل أردوغان

بموجب الدستور التركي المعدل الذي يسمح بفترتين فقط كرئيس، سيتعين على أردوغان التنحي في عام 2028 إذا فاز في جولة الإعادة في 28 مايو. لا توجد حاليا أي خطط لخليفة.

لقد خدم بالفعل فترتين، لكن مجلس انتخابات YSK التركي قضى بأنه يجب النظر إلى ولايته الأولى على أنها لم تبدأ في 2014 ولكن في 2018، عندما بدأ النظام الرئاسي الجديد بانتخابات البرلمان والرئيس في نفس اليوم.

وكان سياسيو المعارضة قد طلبوا في وقت سابق من المجلس الأعلى للشباب منع ترشيحه.

ماذا يقدم المرشحان؟

في ظل رئاسة أردوغان ، يمكن لتركيا أن تتوقع سيطرة متزايدة على مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقمع أكبر للمعارضة. من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً بسبب تفضيله لأسعار الفائدة المنخفضة.

على الصعيد الدولي، يمكنه الاستمرار في مقاومة محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، وسيرسم نفسه كوسيط بين أوكرانيا وروسيا.

فيما يريد كليتشدار أوغلو وحلفاؤه إزالة حق الرئيس في نقض التشريعات، وقطع علاقات المنصب بالأحزاب السياسية وجعله قابلاً للانتخاب كل سبع سنوات.

يريد خفض التضخم إلى 10٪ وإعادة 3.5 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم. ووعد الرئيس أردوغان بتسريع العودة الطوعية لمليون سوري.

كما يريد كيليجدار أوغلو إطلاق محاولة تركيا المستمرة منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واستعادة 'الثقة المتبادلة' مع الولايات المتحدة ، بعد سنوات من العلاقات المتوترة خلال سنوات أردوغان.