«شرق بورسعيد».. ضمن أفضل 10 موانئ فى العالم

حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام ٢٠٢٢ وفقاً للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حصول الميناء على هذا المركز العالمي جاء نتاج تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناء على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

وأعرب وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بما جاء في التقرير، وأوضح أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة، وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات، إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، ومنها شرق بورسعيد، وأشار إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها.

ولفت "جمال الدين" إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية خمسة كيلومترات كاملة، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول ١.٥ كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

يشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل في عام ٢٠٢٢، ١٥١٦ سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت ٤٠١٩١٥٢٤ طنا وعدد حاويات ٣٥٣٨٦١٠ ملايين حاوية مكافئة.