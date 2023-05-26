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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السولية يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الطلائع

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في مرمى طلائع الجيش باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الكلية الحربية والمؤجل من الجولة 22 من الدوري الممتاز. 

جاء هدف السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90 بعدما احتسبها الحكم عقب الرجوع إلى تقنية الفار. 

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب محمد سمير مدافع الطلائع. 

كان محمد مجدي أفشة أحرز هدف الأهلي الأول في الدقيقة 47 من المباراة. 

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو  ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة. 

في المقابل دخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير.

خط الوسط: أحمد زولا - فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة - أحمد متعب.
خط الهجوم: محمود وادي - إسلام محارب

عمرو السولية الأهلي طلائع الجيش محمد مجدي أفشة