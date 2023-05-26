ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قطع بالرقبة.. وفاة طفلة سقطت على زجاجة مدببة في حلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، أثناء اللهو أمام منزلها بمنطقة عرب غنيم دائرة قسم  حلوان، حيث سقطت الفتاة على قطعة زجاجة مدببة مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى النصر، مفادها استقبال طفلة تدعى "إيمان هشام"، 6 سنوات، مصابة بجرح غائر في الرقبة، وتوفيت أثناء عمل إنعاش قلبي لها.

وبالانتقال ومناقشة أهلية الضحية تبين سقوطها على قطعة زجاج مدببة، وإصابتها أثناء لهوها أمام المنزل.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

6 سنوات جرح قطعي شرطة حلوان لقيت طفلة مصرعها