قطع بالرقبة.. وفاة طفلة سقطت على زجاجة مدببة في حلوان

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة، أثناء اللهو أمام منزلها بمنطقة عرب غنيم دائرة قسم حلوان، حيث سقطت الفتاة على قطعة زجاجة مدببة مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى النصر، مفادها استقبال طفلة تدعى "إيمان هشام"، 6 سنوات، مصابة بجرح غائر في الرقبة، وتوفيت أثناء عمل إنعاش قلبي لها.

وبالانتقال ومناقشة أهلية الضحية تبين سقوطها على قطعة زجاج مدببة، وإصابتها أثناء لهوها أمام المنزل.

وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.