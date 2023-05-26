بالصور .. فاروق جويدة يخطف الجمهور بحفل افتتاح "اقرأ" بالسعودية

انطلق منذ قليل حفل ليلة الشاعر الكبير فاروق جويدة، المقام ضمن فعاليات حفل افتتاح مسابقة " أقرأ" بمقر مركز إثراء العالمي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

يشدو جويدة خلال الحفلة بباقة من أجمل مقتطفات دواوينه وقصائده الشعرية الخالدة، التي عشقها جمهوره الذي تردد بها منذ بداية صعوده على المسرح.

من بين أهم القصائد التي يطلقها جويدة على جمهوره الذي ملأ أرجاء مسرح إثراء، قصيدة إلى مسافرة، قصيدة أحلام حائرة، قصيدة كان لي قلب، أريدك عمري ، وغيرها .

وحرص جويدة على توجيه الشكر على القائمين على مسابقة إثراء، لدعوته والاحتفاء به وسط أجواء تنافسية ثقافية مميزة ، حيث انه يمتنع عن تقديم أمسيات شعرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



يذكر أنه قد يختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، برنامج إثراء القراءة "أقرأ" في نسخته الثامنة عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، والتي تأتي على مدى يومين "26-27 مايو، للاحتفاء بالقراءة والقرّاء تحت شعار "العالم العربي يقرأ"، والذي يأتي تزامنًا مع إقامة مسابقة أقرأ بمشاركة عربية لأول مرة، حيث يتنافس عشرة قرّاء من العالم العربي على لقب "قارئ العام" في مسار النصوص الختامية أمام لجنة تحكيم متخصصة، وثمانية قرّاء من العالم العربي في مسار المناظرات.

