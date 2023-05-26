أفشة يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الطلائع

منح محمد مجدي أفشة الأهلي هدف التقدم في مرمى طلائع الجيش باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47 من المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

في المقابل دخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير.

خط الوسط: أحمد زولا - فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة - أحمد متعب.

خط الهجوم: محمود وادي - إسلام محارب