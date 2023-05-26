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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سائق يتخلص من سيدة بإمبابة.. شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا.. جريمة مشاجرة كرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها،  سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر، و شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج


“رفضت الارتباط به”.. سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر

https://www.albawabhnews.com/4811458


شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4811433


مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أبو النمرس


https://www.albawabhnews.com/4811547


مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص علي دائري الوراق


https://www.albawabhnews.com/4811596

 

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل «تايسون» على يد مسجل خطر بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4811316


شاهد.. بالزجاج والطوب.. مشاجرة 3 أشقاء بسبب خلافات أسرية بالجيزة حمزة عبد


https://www.albawabhnews.com/4811534

مقتل شخص في مشاجرة بكرداسة

https://www.albawabhnews.com/4811495

اهتمام القراء أثناء التنقيب عن الآثار “رفضت الارتباط به التنقيب عن الآثار