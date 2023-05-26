نشرة الحوادث| سائق يتخلص من سيدة بإمبابة.. شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا.. جريمة مشاجرة كرداسة

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر، و شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج



“رفضت الارتباط به”.. سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر

https://www.albawabhnews.com/4811458



شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4811433



مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أبو النمرس



https://www.albawabhnews.com/4811547



مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص علي دائري الوراق



https://www.albawabhnews.com/4811596

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل «تايسون» على يد مسجل خطر بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4811316



شاهد.. بالزجاج والطوب.. مشاجرة 3 أشقاء بسبب خلافات أسرية بالجيزة حمزة عبد



https://www.albawabhnews.com/4811534

مقتل شخص في مشاجرة بكرداسة

https://www.albawabhnews.com/4811495