نشرة الحوادث| سائق يتخلص من سيدة بإمبابة.. شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا.. جريمة مشاجرة كرداسة

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر، و شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج
“رفضت الارتباط به”.. سائق يقتل سيدة بإمبابة لزواجها من آخر
https://www.albawabhnews.com/4811458
شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج
https://www.albawabhnews.com/4811433
مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أبو النمرس
https://www.albawabhnews.com/4811547
مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص علي دائري الوراق
https://www.albawabhnews.com/4811596
يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل «تايسون» على يد مسجل خطر بعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4811316
شاهد.. بالزجاج والطوب.. مشاجرة 3 أشقاء بسبب خلافات أسرية بالجيزة حمزة عبد
https://www.albawabhnews.com/4811534
مقتل شخص في مشاجرة بكرداسة
https://www.albawabhnews.com/4811495