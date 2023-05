توجت ثلاثة أفلام عربية بجوائز في مسابقة نظرة ما، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

وقام الممثل جون سي رايلي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، بإعلان جوائز المسابقة والتي جاءت كالتالي:

أفضل فيلم

How to Have Sex - مولي مانينج والكر

جائزة لجنة التحكيم

عصابات - كمال لزرق

أفضل إخراج

أسماء المدير - كذب أبيض

جائزة الحرية

وداعاً جوليا - محمد كردفاني

جائزة الصوت الجديد

Omen - بالوجي