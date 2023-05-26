وزير الخارجية الإيطالي: مساهمة خاصة من إفريقيا في السلام بأوكرانيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن جنوب أفريقيا وأفريقيا بشكل عام ستقدم مساهمتها الخاصة بالسلام في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء إيطاليا (آكي)، أن ذلك جاء خلال لقاء أنطونيو تاياني، اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا غريس ناليدي مانديسا باندور.

وأعرب الوزير الإيطالي عن تهنئته للوزيرة باندور على تعيينها مبعوثة خاصة للسلام في أوكرانيا من قبل مجموعة السبع، كما نقل تقدير الحكومة الإيطالية أولًا وقبل كل شيء لالتزام جنوب إفريقيا ببدء عملية تفاوضية نحو تحقيق عادل وشامل ودائم للسلام في أوكرانيا، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات السيادية لكييف.

وأضاف أن من الضروري توفير ظروف مواتية لكييف والضغط على موسكو، وبهذه الطريقة فقط يمكن بدء عملية سلام وإعادة ترسيخ أولوية القانون الدولي، كما "نؤمن بأن جنوب إفريقيا وأفريقيا بشكل عام يمكنها المساهمة بجهودنا من خلال إبلاغ موسكو بضرورة إنهاء الأعمال العدائية على الفور".

كما أكد الوزيران، رغبتهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، إذ تُعدّ جنوب إفريقيا أول دولة متلقية للصادرات الإيطالية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعمل مجموعات وشركات صغيرة ومتوسطة عديدة بنجاح، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة الزراعية والسيارات.