حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 27 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.