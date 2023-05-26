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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قطار الأهلي يعبر الطلائع بثنائية ويغرد على قمة الدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق الفوز على مضيفه طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من الدوري الممتاز. 

 سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية “ضربة جزاء”  في الدقيقتين 47 و 90 

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة محلقا بعيدا على قمة جدول الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند. 26 نقطة في المركز قبل الأخير. 

شهد اللقاء حالة طرد من نصيب اللاعب محمد سمير مدافع الطلائع بعد تعمد لمس الكرة باليد و إبعادها عن المرمى. 

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو  ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة. 

في المقابل دخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير.

خط الوسط: أحمد زولا - فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة - أحمد متعب.
خط الهجوم: محمود وادي - إسلام محارب. 

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