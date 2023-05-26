اقرأ غدا في "البوابة".. حماية للأنفس والأعراض.. الجيش السودانى يقرر تسليح «كل القادرين على حمل السلاح»

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 27 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

٣٠ ٪ من الاقتصاد العالمى فى يد «بريكس».. كيف تستفيد مصر من الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد؟

حماية للأنفس والأعراض.. الجيش السودانى يقرر تسليح «كل القادرين على حمل السلاح»

.. ووفاة 30طفلا من حديثى الولادة جراء انقطاع الكهرباء

هجمة وحشية.. الحوثى يعتقل 72مدنيا بينهم 15 طفلا بـ 3 قرى فى اليمن

الفرصة الأخيرة.. من يفوز بالانتخابات الأهم فى تاريخ تركيا؟

الدفاع عن نفسها فقط.. أمريكا تطالب أوكرانيا بعدم استخدام أسلحتها لمهاجمة أراضى روسيا

«الشباب» تهاجم قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقى فى الصومال

بدء تجربة شريحة ماسك الإلكترونية على البشر

الذكاء الاصطناعى يبتكر مضادًا حيويا خلال 90 دقيقة