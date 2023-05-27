أزمات صحية تطارد الوسط الفني| الممثل أحمد إبراهيم يتعرض لجلطة في المخ.. وشكوك حول إصابته بشلل نصفي

شهدت الفترة الماضية معاناة عدد من الفنانين من الأزمات الصحية، منهم من دخل إلى المستشفى لتلقى العلاج وخرج بعد تحسن حالته، والبعض الآخر ظل بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية فى انتظار استقرار الحالة الصحية.



أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم



خرجت أنباء عن إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدها بعض الفنانين عبر حساباتهم، وذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ ودخوله المستشفى خلال الفترة الماضية.

لكن لم يخرج أي خبر رسمي حتى الآن، بحقيقة إصابته بالشلل واحتياجه لكرسي متحرك، فيما سافر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى الإمارات، لمتابعة حالة الفنان الصحية.

يشار إلى أن الفنان أحمد إبراهيم قدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "سلسال الدم"، "الطاووس"، "وقفة رجالة"، "ممنوع الاقتراب والتصوير"، "لدينا أقوال أخرى".



أشرف مصيلحى

أشرف مصيلحى



تعرض الفنان أشرف مصيلحي خلال الساعات الماضية، إلى وعكة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث عانى من التهاب فى الدم، ليدخل إلى غرفة العناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية.

وكانت قد نشرت زوجته المخرجة منال الصيفي منشورًا لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قالت فيه: "أشرف مصيلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قابلته فى حياتى جوزى وأبو ولادى، إللى حقيقى أثبت أنه أجمل وأروع أب فى الدنيا".

وتابعت: "ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ليا ولولادك ضهر وسند يا عشرة العمر يا جدع عمري ما فكرت اتكلم عنك ولا أشكرك مش عارفة ليه يمكن لأني مكنتش حاسة إنك محتاج إني أشكرك في يوم من الأيام بس حقيقي دلوقتي حابة الناس كلها تعرف إنك حقيقي راجل بمعني الكلمة وأب رائع وزوج رائع وسند وضهر لكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يارب ويخليك لينا يارب".

قدم الفنان أشرف مصيلحي العديد من الأعمال الفنية أبرزها: فيلم "السفاح"، "متعب وشادية"، مسلسل "الطاووس"، "الاختيار"، "ولد الغلابة"، "طاقة نور"، "قضية رأي عام".



وائل جسار

وائل جسار



تعرض المطرب وائل جسار لأزمة صحية شديدة منعته من المشاركة فى حفل "ليالي روائع الموجي" فى الرياض.

ورغم حضور جسار إلى المملكة العربية السعودية، إلا أنه بعد تعرضه للأزمة الصحية لم يستطع المشاركة فى الحفل، وبث بعد الحفل فيديو يعتذر فيه عن عدم المشاركة بسبب اضطرابات في ضغط الدم أدت إلى الهبوط الحاد والإعياء الشديد.

وظهر من خلال الفيديو فى حالة إعياء شديد وعدم القدرة على الحديث، وتوجه على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج المناسب وعمل الفحوصات الطبية، وقالت مصادر مقربة أنه بدأ فى التحسن خلال الفترة الماضية.



أحمد جلال عبد القوي

أحمد جلال عبد القوي



كما تعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوى إلى أزمة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية. وكانت الأسباب المعلنة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء وجوده فى أحد المطاعم، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

ونشر الفنان الشاب منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطمئن جمهوره وتوعد كل من خاض فى سمعته خلال الأزمة بالملاحقة القانونية.

قدم أحمد جلال عبدالقوى أعمالا فنية أبرزها مسلسل" حضرة المتهم أبى"، "الليل وآخره"، "المرسى والبحار"، "شهادة ميلاد".



مصطفى عباس

مصطفى عباس



أما الفنان مصطفى عباس فقد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شعر بآلام فى المعدة، وبعد الكشف تبين إصابته بالتهاب حاد فى القولون ونزلة معوية حادة وتم احتجازه بالمستشفى لتلقى العلاج المناسب.

شارك عباس في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعى، نور النبوى، محمود قابيل، مصطفى عباس والإخراج ياسر سامى.

ويعد دور الفنان مصطفى عباس فى فيلم "أبو علي" هو الأشهر، خاصة جملته الشهيرة "يا عمري" خلال أحداث العمل، الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، منى زكى، طلعت ذكريا، خالد الصاوى، إنتصار، والإخراج أحمد نادر جلال.

