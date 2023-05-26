كنيسة العذراء المعروفة بـ"خاتم المرسلين" ومسجد شنودة.. طبيعة عجز عن فهمها الإرهاب

هكذا الحال في أم الدنيا، التي من الله عليها بنعمة الأمن والأمان والإتحاد، فلا يمكنك أن تفرق بين مسلم وقبطي، فالكل سواسية! الحزن واحد والفرح واحد، فوحدتنا الوطنية، كانت سبباً رئيسيأ في الحفاظ علي مقدرات الوطن، قبل وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والعلاقة الوطيدة بين الأشقاء المسلمين والأقباط ليست وليدة اللحظة، واليوم الجمعة، سادت حالة من الجدل علي صفحات السوشيال ميديا، بعد خبر إفتتاح أحد المساجد بمحافظة البحيرة والذي أطلق عليه إسم مسجد "شنودة"، ولما العجب فالمسجد والكنيسة مخصصان لأداء الصلوات والعبادة، فكل ذلك وأكثر طبيعة عجز عن فهمها الإرهاب التي حاول مراراً وتكراراً أن يفرق وحدة الصف، ولكن باءت كل محاولته بالفشل، ومن أجل ذلك حرصت "البوابة نيوز"، على أن تصحبكم في جولة حول أغرب أسماء المساجد والكنائس بمحافظات الجمهورية التي تعبر عن قوة الوحدة الوطنية بأم الدنيا.

كنيسة خاتم المرسلين..

لا تتعجب عندما تطئ قدماك محافظة الجيزة، وتحديداً منطقة العمرانية بالهرم، وتسأل عن أين الكنيسة؟ فتجد الإجابة من الصغير قبل الكبير، يا بيه كنيسة خاتم المرسلين علي إيدك اليمين، فالكنيسة اسمها كنيسة السيدة العذراء مريم بالعمرانية، وتقع فى شارع خاتم المرسلين بجوار مسجد خاتم المرسلين، ولذلك اشتهرت بهذا الإسم نسبة للمكان، فمن يعيش بتلك المنطقة يطلق عليها ذلك الاسم دون استغراب.

مسجد سانت كاترين..

يقع المسجد الفاطمي في دير القديسة كاترين وبُني عام 500 هـ / 1106 م في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، وجاء بنائه داخل الدير، نتيجة ثمرة العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط التى شهدت ذروتها فى الخلافة الفاطمية، كما عمل الخلفاء الفاطميين أثناء فترة حكمهم على بناء المساجد في الأماكن المقدسة، وأصبح المسجد الفاطمي في دير سانت كاترين محطة للحجاج، في طريقهم إلى مكة وترك بعضهم كتابات تذكارية عديدة ما زالت على محراب الجامع حتي الآن.

مسجد شنودة..

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب افتتاح مسجد شنودة في محافظة البحيرة، وبالبحث تبين أن المسجد يتواجد في عزبة شنودة التابعة لقرية نديبة بمحافظة البحيرة، وتم افتتاحه في إطار خطة التوسع فى البناء والتشييد وعمارة المساجد والذى تتولى القيام به وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين وتخليصه من الفتنة والتطرف والإرهاب، والمسجد مقام على مساحة 150 متر تقريبًا وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليون و200 ألف جنيه تقريبًا بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.