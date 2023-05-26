«نيويورك تايمز»: ديسانتيس يبدأ معركته للوصول للبيت اللأبيض بـ5 ملفات شائكة

يستعد رون ديسانتيس حاكم فلوريدا لخوض معركة مع دونالد ترامب حيث يعتقد أن الرئيس السابق قد يكون أكثر عرضة للهجوم من زميله الجمهوري، بعد إعلان ديسانتيس خوض السباق الرئاسي ٢٠٢٤ للوصول للبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يقدم ديسانتيس، سلسلة من الحجج القائمة على السياسة، وفقًا لتصريحاته العامة ومقابلاته مع الأشخاص الذين التقوا به على انفراد ووصفوا محادثاتهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ديسانتيس يخبر الجمهوريين، أنه على عكس ترامب الزئبقي، يمكن الوثوق به للالتزام بالمبادئ المحافظة، حيث إن ترامب شديد التشتيت وغير منضبط لتحقيق انتصارات سياسية محافظة مثل استكمال جداره الحدودي الذي كان يُبالغ فيه كثيرًا ؛ وأن أي وعود سياسية يقدمها ترامب للمحافظين لا قيمة لها لأنه غير قادر على هزيمة الرئيس جو بايدن.

إن تحدي ديسانتيس واضح لأي شخص شاهد استطلاعًا للرأي مؤخرًا، حيث يحتفظ ترامب بقبضة على العديد من الناخبين الجمهوريين الذين يبدو أنهم محصنون من الحجج المنطقية ضده.

ومن المتوقع أن يجادل ديسانتيس في أن السبب وراء اتخاذ ترامب العديد من القرارات المتعلقة بالموظفين التي لا يمكن تفسيرها أيديولوجيًا - مثل ترقية الدكتور أنتوني إس فوسي في بداية أزمة كوفيد - كان لأنه لم يكن لديه مبادئ ثابتة يتراجع عنها عندما واجه قرارات صعبة.

على النقيض من ذلك؛ يقول الحلفاء إن ديسانتيس سيحاول إقناع الناخبين الجمهوريين بأنهم يستطيعون الوثوق به للوقوف على موقفه في القضايا الصعبة مثل الإجهاض.

وتشير "نيويورك تايمز" أن الأشخاص الذين أمضوا وقتًا على انفراد مع ديسانتيس يصفونه بأنه مُنظم أيديولوجي مكانه السعيد هو غرفة هادئة حيث يمكنه قراءة مجلة أكاديمية أو ورقة سياسات، فهو يتفوق في محادثاته بالإشارات إلى الدستور والأوراق الفيدرالية والسوابق القضائية للمحكمة العليا، على عكس ترامب فاهتمامه بالسياسة محدود في معظم الأحوال، فهو لديه غرائز قوية في التجارة والهجرة وبعض جوانب السياسة الخارجية، لكنه في معظم مجالات السياسة منفتح على عقد الصفقات أو لاقتراحات من تحدث إليه أخيرًا.

وفيما يلي خمس ملفات شائكة محتملة تواجه المرشح للرئاسة:

١) الإجهاض: منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية "رو ضد وايد" في يونيو الماضي ، بدا ترامب غير مرتاح لعواقب إنجازه المميز. وألقى باللوم بشكل خاص على المتشددين في الإجهاض في النتائج المخيبة للآمال للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ورفض القول ما إذا كان سيدعم حظرًا وطنيًا للإجهاض وألمح إلى أن حظر الإجهاض الجديد في فلوريدا لمدة ستة أسابيع كان "قاسيًا للغاية".

واستغل رون ديسانتيس هذه التصريحات، ويأمل حلفاؤه أن تساعده القضية في تحقيق تقدم مع اليمين المسيحي.

وقال ديسانتيس مؤخرًا: "حماية الطفل الذي لم يولد بعد عندما تكون هناك نبضات يمكن اكتشافها هي أمر يدعمه ما يقرب من ٩٩ بالمائة من المؤيدين للحياة" ، مشيرًا إلى أن ترامب، "كمقيم في فلوريدا" ، لم يقل ما إذا كان سيحصل وقع "فاتورة نبضات القلب".

٢) تولي الأعمال الكبيرة: يختلف رون ديسانتيس وترامب في مقاربتهما تجاه الشركات الأمريكية.

ويؤيد حاكم فلوريدا النظرية، التي تحظى بشعبية بين من يصفون أنفسهم بـ"اليمين الجديد"، بأن اليساريين قد استولوا على العديد من المؤسسات الأمريكية- بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والشركات الكبرى- بأن المحافظين أغبياء للتخلي عن ساحات القتال هذه للتقدميين في اسم "الحكومة المحدودة".

وبدلاً من ذلك، يجادل رون ديسانتيس بأنه يجب على المحافظين استخدام كل من يمكن سلطة الحكومة للرد- وإذا ترك ذلك المحافظين التقليديين يشعرون بالحساسية، فليكن الأمر كذلك.

ويغازل ترامب بهذه الفكرة لكنه لم يقتنع بها بالكامل، وحارب ما يسمى بالاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وانتقد شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمعاملتها للمحافظين، وفرض رسومًا جمركية أغضبت الشركات متعددة الجنسيات. لكنه قام أيضًا بخفض الضرائب على الشركات ودعا الرؤساء التنفيذيين الذين سخر منهم لاحقًا بوصفهم "عولمة" في المكتب البيضاوي ومجالس أعماله. أما ترامب، رجل الأعمال القديم في نيويورك، يحب، قبل كل شيء، أن يُرى وهو يعقد صفقة. إنه يرى معارك رون ديسانتيس ضد ديزني "التي استيقظت" على أنها غير مجدية وسيئة بالنسبة لاقتصاد فلوريدا. وقد أشاد بالجهود الأخيرة التي بذلها روبرت إيه إيغر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، للتغلب على ديسانتيس.

الصين وأوكرانيا والناتو

انقسم ترامب وديسانتيس في نواحٍ مهمة حول مسألتين محوريتين في السياسة الخارجية: كيفية التعامل مع الصين، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في حرب أوكرانيا ضد روسيا؟

يُنسب إلى ترامب الفضل في حث الجمهوريين والديمقراطيين على النظر إلى الصين على أنها خصم لا يرحم وليس شريكًا تجاريًا غير كامل. لكن بالنسبة لمعظم فترة رئاسته، رأى السيد ترامب العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من خلال عدسة اقتصادية بحتة.

وأشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ بينما كان يطارد صفقة تجارية يمكن أن يبوقها للمزارعين الأمريكيين. وفرض رسوماً جمركية على الصين، لكنه رفض إجراءات أخرى مثل معاقبة المسؤولين الصينيين لفظائع حقوق الإنسان، خشية أن يتعارض ذلك مع اتفاقه التجاري.

وفي عام ٢٠٢٠ فقط، بعد أن ألقى السيد ترامب باللوم على الحزب الشيوعي الصيني في انتشار فيروس كوفيد ، قام أخيرًا بتهميش حمائم إدارته الصينية وتمكين صقورها بشكل كامل.

ولا يهتم ديسانتيس بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين وأكثر من تهديدات الأمن القومي التي تشكلها بكين. بصفته حاكمًا، وقع قانونًا يحظر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مثل "TikTok" من أجهزة حكومة الولاية وآخر من شأنه منع العديد من المواطنين والشركات الصينية التي لها علاقات مع حكومتها من شراء العقارات في فلوريدا.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، ذهب ترامب إلى أبعد من ديسانتيس في استبعاد الدعم الأمريكي لكييف. بينما وصف ترامب الحرب الروسية بأنه "جريمة ضد الإنسانية" في الأيام الأولى من الحرب، فقد رفض مؤخرًا التمييز الأخلاقي بين الأوكرانيين والروس - قائلاً فقط إنه يجب إبرام صفقة. لقد فكر في تسليم أجزاء من أوكرانيا إلى روسيا.

وكان مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون آر بولتون، يخشى أن ينسحب رئيسه الولايات المتحدة من الناتو ، وأصبح مقتنعًا بأنه سيفعل ذلك إذا فاز بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

الإنفاق والتجارة والاحتياطي الفيدرالي

في مسابقات الترشيح للجمهوريين قبل سن ترامب، مال المرشحون الرئيسيون إلى القتال حول من كان أكثر تحفظًا من الناحية المالية- من الذي سيلغي المزيد من الوكالات الفيدرالية ومن كان على الأرجح لتقليص الحكومة الفيدرالية "إلى الحجم الذي يمكنني جرها فيه إلى الحمام وأغرقه في حوض الاستحمام"، كما قال الناشط المناهض للضرائب غروفر نوركويست. لكن ترامب أعاد تعريف الحزب الجمهوري خلال الحملة الأولية في معركة حول من هو الأكثر حمائية في التجارة، ومن سيحافظ بأمانة على المزايا الحكومية لكبار السن. ويخطط حلفاء ترامب لتصوير حاكم فلوريدا على أنه "ضعيف" في التجارة - مما يعني أنه لن يستخدم التعريفات بقوة مثل الرئيس السابق، الذي وصف نفسه بفخر بأنه "رجل التعريفة الجمركية" وشن حروبًا تجارية مع الصين وأوروبا.

ووعد ترامب أنه في فترة ولاية ثانية سيقدم "نظامًا جديدًا للتعريفات الأساسية العالمية التي تكافئ الإنتاج المحلي بينما تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية".

