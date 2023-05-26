هل تشتعل الحرب بين الوزراء؟.. تداعيات «كوفيد 19» تلاحق بوريس والحكومة البريطانية.. حلفاء جونسون: ضحية مؤامرة «مطاردة الساحرات».. ومعاناة ريشى سوناك تتفاقم

تداعيات وباء "كوفيد ١٩" مازالت تلاحق العالم، واليوم تشعل الحرب بين بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والحكومة الحالية برئاسة ريشي سوناك، بسبب سلوكه؛ إذ كسر قواعد الإغلاق وكذب بشأن ذلك.

وذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية" أن انكشاف سلوك جونسون أدى إلى استنزاف التأييد الشعبي عنه ومن حزبه، ولم يتم تغيير هذه الحقائق من خلال الأخبار التي تفيد بأن مزاعم جديدة تتعلق باستخدام معتكف رئيس الوزراء في الدولة في تشيكرز قد تم إبلاغ الشرطة بها.

وأسفر هذا السلوك وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن انقسام كبير، فهناك فصيل من حزب المحافظين غاضب نيابة عن زعيمهم السابق، مصرًا على أنه ضحية مؤامرة - "مطاردة الساحرات" التي تقوم بها "نقطة" ليبرالية تعمل من خلال الخدمة المدنية.

كما يرون أن هذا الكيان الشرير استهدف دومينيك راب، الذي استقال الشهر الماضي بسبب مزاعم التنمر، وسويلا برافرمان، التي يُزعم أنها انتهكت القانون الوزاري من خلال محاولة إشراك مسئولي الإدارة في التعامل مع مخالفة السرعة.

من جانبها؛ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بوريس جونسون قد يدخل في حرب مع الحكومة بعد أن أبلغت أعضاء البرلمان سرًا أنه ربما يكون قد انتهك قواعد الإغلاق خلال فترة وفاء "كوفيد "أثناء الإقامة في تشيكرز.

إذ قال حلفاء رئيس الوزراء السابق، إن النواب الموالين له يمكن أن يتبنوا سياسة "عدم التعاون" مع الحكومة بسبب محاولتها "تقويته".

وعلى الفور، أقال جونسون، محاميه الحكوميين بعد أن اكتشف أنهم نقلوا معلومات دون علمه إلى الشرطة والنواب الذين يحققون في الخلاف حول حزب بارتي جيت.

وذكرت "ديلي ميل" أن تدوينات المذكرات المتعلقة بإقامة جونسون في تشيكرز أثناء الوباء أثارت مخاوف من أن الأحداث في قصر النعمة قد تكون قد انتهكت قواعد Covid المعمول بها في ذلك الوقت - وهو ادعاء نفى بشدة من قبل جونسون.

"داونينج ستريت" ينفي تورط الوزاء

كما نفى "داونينج ستريت" تورط وزراء في عملية "خياطة" تهدف إلى عرقلة رئيس الوزراء السابق. وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان: "إنه لم يجر أي تقييم أو أجرى أي تحقيق في المواد التي تم إحالتها إلى الشرطة. لم يلعب الوزراء أي دور في تقرير ما إذا كان ينبغي تسليم المعلومات إلى الشرطة".

وهنا كشفت "ديلي ميل" أن محامي الحكومة قاموا بتقييم المواد، وأخبروا أعضاء لجنة امتيازات مجلس العموم - التي تحقق مع جونسون بشأن مزاعم أنه ضلل أعضاء البرلمان بشأن حزب بارتيجيت - بأنها أشارت إلى أن القواعد ربما تكون قد انتهكت.

وفي رسالة إلى جونسون، اطلعت عليها البريد، قالت لجنة الامتيازات: "لقد أخبرتنا الحكومة أنه: كجزء من عملهم في إعداد بيان شاهد بوريس جونسون من أجل تحقيق Covid، حدد فريق المحامين الذي يدعم جونسون عددًا من اليوميات. إدخالات يحتمل أن تكون إشكالية".

وقال أحد أصدقاء جونسون إن الرسالة أظهرت أن مكتب مجلس الوزراء "كذب بشكل رسمي" - وهو ادعاء نفته الوزارة، التي قالت إن الإدارة القانونية الحكومية هي التي أجرت التقييم.

كما اتضح أن وزير مكتب مجلس الوزراء جيريمي كوين، وقع على تسليم المواد إلى لجنة الامتيازات دون إبلاغ جونسون.

من جانبه؛ قطع جونسون العلاقات مع المحامين الحكوميين الذين سلموا المواد إلى الشرطة، كان من المفترض أن تساعده في التحضير لتحقيق Covid. لكن بسبب غضبه، قاموا بتسليم المواد إلى الشرطة دون مناقشتها معه.

حلفاء جونسون يرفضون "مطاردة الساحرات"

واقترح الحلفاء أن النواب الموالين له يمكنهم الآن الإضراب ورفض التعاون مع الحكومة، وقال أحدهم: "كان بوريس داعمًا للحكومة، ولم يتسبب في أي مشاكل، لكن هذه محاولة لضربه - إنها بالتأكيد سياسية، ومن الصعب جدًا تصديق أن الوزراء لم يعرفوا ما يجري".

وقال له بعض مؤيديه إنه إذا كانت الحكومة لن توقف هذا فقد حان الوقت للذهاب إلى الحرب. وأضاف: "نبلغ الحكومة بأنها إذا استمرت في معاملة بوريس بهذه الطريقة فلن يكون أمامنا خيار سوى شن حملة ضد الحكومة".

كما قال وزير سابق موال لجونسون: "إن المعارضين داخل الحكومة مصممون على إلصاق مزاعم حزب بارتيجيت لضمان عدم قدرته على العودة إلى الحياة السياسية".

وقال المصدر: "الزملاء غاضبون من مطاردة الساحرات هذه". لن يكون هؤلاء الناس سعداء حتى مات ودُفن تحت ستة أقدام تحت الخرسانة - وحتى بعد ذلك من المحتمل أن يستمروا في العودة للتحقق.

هل يشتعل الخلاف حول الحزب مجددًا؟

وفي هذا الصدد، نفت مصادر حكومية بشدة تورطها في قرار إعادة إشعال الخلاف حول الحزب، وقالت "داونينج ستريت" إن موظفي الخدمة المدنية تصرفوا بشكل مستقل بعد أن قرروا أن عدم إبلاغ الشرطة باحتمال خرق القانون سيجعلهم ينتهكون قانون الخدمة المدنية.

وقال أحد حلفاء ريشي سوناك إن حربًا جديدة مع السيد جونسون كانت "آخر شيء نريده" ، مضيفًا: "ينصب تركيز رئيس الوزراء على تقديم أولوياته الخمس - كل شيء آخر هو إلهاء".

ونفى مكتب مجلس الوزراء بشكل قاطع المزاعم بأن نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن متورط في قرار تسليم المواد. وقال متحدث: "إن الوزراء لم يتم إخبارهم إلا بعد تسليم المواد إلى الشرطة".

أتباع "جونسون" لا يميلون لـ"سوناك"

وفي الوقت ذاته، فإن أتباع جونسون لا يميلون بشكل خاص إلى رئيس الوزراء الحالي لأنهم يتذكرون استقالته في يوليو ٢٠٢٢، باعتبارها مفيدة في سقوط بطلهم، لقد تم نسج أحداث الصيف الماضي في أسطورة الاستشهاد التي تصور تراجع المحافظين من فقدان الإيمان بسلطات "بوريس" الفائزة بالانتخابات.

وتتجاهل هذه الرواية كل الأدلة - المتوفرة بدرجة كافية في ذلك الوقت والمزيد مما ظهر لاحقًا - على أن جونسون غير لائق للمنصب. استمرار الإنكار يشهد على الوهن الأخلاقي والفكري في حزب المحافظين. كما أنه أحد أعراض ضعف سوناك. إن القائد الذي يتمتع بسلطة قوية وإحساس واضح بالغرض الحاكم كان من شأنه أن ينبذ إرث جونسون بشكل أكثر فعالية.

معاناة رئيس الوزراء ريشي سوناك

ويعاني رئيس الوزراء الحالي وفقًا لـ"الجارديان" من هذه المهمة لأسباب مختلفة؛ إذ تم ترقيته إلى داونينج ستريت لاستعادة المصداقية المالية والكفاءة الحاكمة الأساسية، في أعقاب عهد ليز تروس القصير والكارثي، لكن تبين أن الاستقرار النسبي ليس كافياً لنهضة استطلاعات الرأي.

ويفتقر سوناك إلى أجندة أكثر تماسكًا، دعمه في الحزب الأوسع له جذور ضحلة، هزمت من قبل تروس في مسابقة القيادة الصيف الماضي. والأكثر إشكالية، أن سوناك عمل بإخلاص كمستشار جونسون للفترة ذاتها التي يفضل الآن أن تراها تتلاشى من الذاكرة.

أما جونسون وأنصاره لن يدعوا ذلك يحدث. فتحقيق Covid، المنخرط الآن في نزاع مع الحكومة حول الكشف عن الأدلة، لن يسمح بحدوث ذلك.

