جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء بالشيخ زويد

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المحاسب سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلي تفقد عدد من الوحدات الصحية والطبية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الشيخ زويد، ومجلس مدينة الشيخ زويد، وعدد من الابار الخاصة بالزراعة والتي جري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تفقد المحافظ عدد من القري العائدة، مؤكدا قيام مختلف مديريات الخدمات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

واستمع خلال جولته التفقدية الي مطالب المواطنين، موجها بتلبية تلك المطالب بالتنسيق مع مختلف الجهات، وشدد علي ان الاولوية الاولي خدمة المواطن السيناوي في مختلف القري والتجمعات .