شاعرة الكينج كوثر مصطفى: تمنيت أن أكون روائية لكن هذا لم يحدث



قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، إن من أكثر الأشياء التي تأثرت بها في كتاباتها هي معاناة الناس، مضيفة: أقرأ هذه المعاناة جيدا وأحول تفاصيلها إلى شعر أقوم بإلقائه في شكل درامي مثير.



وأوضحت كوثر خلال لقاء لها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: د. محمود العزب زوج شقيقتي هو السبب في تعلمها الشعر.



وكشفت عن أمنيتها التي لم تتحقق: قائلة "تمنيت أن أكون روائية ولكن هذا لم يحدث، ونعيش في زمن الرواية كما أن جمهور الشعر يقل بشكل كبير للغاية".



وعن مطالبها من الدولة صرحت الشاعرة كوثر مصطفى خلال اللقاء: أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها "مخدة الكحل" والتي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.



‏‎وعن علاقاتها بالمخرج القدير خيري بشارة قالت كوثر: اتصل بي ليهنئني بقصيدة موسم زرع البنات، وهو من عرفني على الفنان القدير محمد منير.



‏‎وعن أول أغنياتها لمحمد منير قالت: أول ما كتبت للكينج كان أغنية ساح يا بداح و"تعني الافتقاد لشيئ ما مثل الأمان والحب، مستدركة: منير لديه روح المغامرة ويتمتع بجرأة كبيرة



