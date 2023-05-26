شاعرة الكينج كوثر مصطفى : حفل زفافي تحول لندوة

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، إنها تحب العزلة، مستدركة: أهلي زعلانين مني علشان أنا بعيدة عنهم.

وأضافت خلال لقلائها مع الإعلامية القديرة إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن حفل زفافها تحول لندوة وملتقى للشعر بعد أن حضره مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء وفي نهاية العرس تحولت القاعة إلى ساحة كبيرة لإلقاء الشعر والنصوص الأدبية.

كما أكدت كوثر خلال اللقاء أن أحد أزواجها شعر بالغيرة من نجاحاتها.

وكشفت عن مفاجأة خلال اللقاء قائلة: "كتبت أغنية العالي عالي يابا لمنير وأنا في المستشفى".

وأوضحت أن أغاني "حط الدبلة وحط الساعة وعلي صوتك بالغنا" من أفضل ما كتبت لمنير، مستدركة: وانا احترمت قراره عندما بحث عن مؤلفين جدد لأغنياته.



