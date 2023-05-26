الشاعرة كوثر مصطفى تكشف معنى أغنية ساح يا بداح للكينج محمد منير

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى الملقبة بشاعرة الكينج، إن المخرج خيري بشارة كان وسيطا لمعرفتها بالفنان الكبير محمد منير، مضيفة: اتصل بي ليهنئني بقصيدة موسم زرع البنات.



واضافت كوثر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة إنها من كتبت أغنية ساح يا بداح لمحمد منير، موضحة: تعني الشعور بالافتقاد لشيئ ما مثل الأمان أو الحب.



وعن طريقة كتاباتها لمنير قالت إنها كانت تعتمد على الفكرة الجديدة في الكتابة لمنير وليست التقليدية موضحة أن محمد منير يتمتع بجرأة كبيره في عمله ولديه روح المغامرة.



وكشفت كوثر عن مفاجأة خلال اللقاء قائلة: "كتبت أغنية العالي عالي يابا لمنير وأنا في المستشفى".



وأوضحت أن أغاني "حط الدبلة وحط الساعة وعلي صوتك بالغنا" من أفضل ما كتبت لمنير، مستدركة: وانا احترمت قراره عندما بحث عن مؤلفين جدد لأغنياته.





