كوثر مصطفى: زعلانة من أكرم حسني لهذا السبب

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى والملقبة بشاعرة الكينج محمد منير، إن مصر تشهد الآن حربا ضروس ضد هويتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن مطربي الراب والمهرجانات لا يمتلكون أدواتهم ومنتجهم ردئ،

وأوضحت أن أغاني المهرجانات تحتوي على جمل ليس لها معنى وذات صياغة رديئة.

وعن سبب ضيقها من الفنان أكرم حسني قالت كوثر مصطفى خلال اللقاء: "زعلانة من أكرم حسني علشان حول أغنية علي صوتك بالغنا إلى نكتة رديئة".

وعن مطالبها من الدولة صرحت الشاعرة كوثر مصطفى خلال اللقاء: أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها "مخدة الكحل" والتي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.



‏‎وعن علاقاتها بالمخرج القدير خيري بشارة قالت كوثر: اتصل بي ليهنئني بقصيدة موسم زرع البنات، وهو من عرفني على الفنان القدير محمد منير.



‏‎وعن أول أغنياتها لمحمد منير قالت: أول ما كتبت للكينج كان أغنية ساح يا بداح و"تعني الافتقاد لشيئ ما مثل الأمان والحب، مستدركة: منير لديه روح المغامرة ويتمتع بجرأة كبيرة



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.