محادثات أمريكية-أرمينية بشأن الوضع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن مجلس الأمن الأرميني، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للمجلس أرمين جريجوريان اجتمع مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز والرئيس المشارك للولايات المتحدة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لويس بونو في يريفان لبحث تطورات الوضع الراهن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكر مكتب الأمين العام لمجلس الأمن، في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن الجانبين بحثا معًا القضايا المتعلقة بتطبيع العلاقات الأرمنية الأذرية وترسيم وأمن الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى نزاع ناجورنو قره باغ.

وعرض جريجوريان موقف الجانب الأرميني من تطبيع العلاقات مع أذربيجان. كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية بين أرمينيا والولايات المتحدة، وفقًا للبيان.

يُذكر أن السلطات الأرمينية حملت الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.