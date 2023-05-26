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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفاتيكان: إصابة البابا فرانسيس بالحمى وإنهاء جدول مواعيده اليوم

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس أصيب بحمى، ما تسبب فى إنهاء جدول مواعيده، صباح اليوم /الجمعة/.

وذكر الفاتيكان - في بيان، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه بسبب حالة الحمى، لم يستقبل البابا فرانسيس أى من الحضور صباح اليوم، دون الكشف عما كان من المتوقع أن يلتقي به البابا.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أنه عادة ما يكون جمهور البابا الصباحي مخصصًا لرؤساء الدول والجمعيات ورجال الدين، منوهة بأن إصابة البابا (الذي يبلغ من العمر 86 عاما) تأتى بعد شهرين من نقله إلى المستشفى، بسبب التهاب الشعب الهوائية.

البابا فرانسيس الحمى المستشفى