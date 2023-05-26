وزارة الرياضة: مجلس الزمالك مسئول عن مؤتمر مرتضي منصور

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة ليس لها علاقة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضي منصور فى نادي الزمالك أمس.

وأضاف المصدر فى تصريحات للبوابة نيوز، أن مجلس ادارة الزمالك هو المسؤول عن إقامة المؤتمر رغم التاكيد من قبل المجلس علي تنفيذ حكم القضاء الخاص بعزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

وقال إن مرتضى منصور تم عزله من رئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي واجب النفاذ.

من جانبه قال مرتضى منصور المعزول من رئاسة الزمالك إن المؤتمر الصحفي الذي عقده بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوما ولم يأت الزمالك بعدها.

واضاف في المؤتمر الصحفي :" عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة".

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة، كما قام بتكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.