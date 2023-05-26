إصابة مستوطنة بإطلاق نار في مستوطنة كوخاف يعقوب

أصيبت مستوطنة بجروح مساء اليوم الجمعة جراء إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يعقوب، المقاومة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن مستوطنة أصيبت بإطلاق نار في المستوطنة المذكورة، دون توفر المزيد من التفاصيل.

ووفق الإعلام العبري؛ دوت صافرات الإنذار في المستوطنة، بدوى الاشتباه بوجود حالة تسلل في المستوطنة، قبل أن يعلن عن إصابة المستوطنة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن مستوطنة (12 عاما) أصيبت بجروح طفيفة جراء إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يعقوب، مشيرة إلى أنه على ما يبدو كانت طلقة طائشة.

وقالت: إن قوات الجيش بدأت عمليات البحث في المنطقة، وأمرت المستوطنين بإغلاق منازلهم.

وتأسست مستوطنة كوخاف يعقوب عام 1984م، على أراضٍ فلسطينية مصادرة منذ عام 1980، من قرية كفر عقب، في القدس المحتلة.