تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن وغادرته 10 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

ذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19584 طنًا، شملت 14019 طن كلينكر و2929 طن رمل و950 طن مولاس و1686 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47936 طنًا، شملت 6827 طن أبلاكاش و13800 طن خردة و5185 طن حديد و10401 طن ذرة و10417 طن قمح و544 طن زيت طعام و2319 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 762 طنًا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128842 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178856 طنًا.

وغادر الميناء ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية 3891 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6026 شاحنة.