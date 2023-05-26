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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري

الإمارات واليابان
الإمارات واليابان
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وقع الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، وسفير اليابان لدى دولة الإمارات أكيو إيسوماتا، اتفاقية تعاون بين حكومة الإمارات وحكومة اليابان، في تنفيذ مشاريع البحث والتطوير والإنتاج المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي تهدف إلى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وإنتاج مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري.

الامارات اليابان الصناعات الدفاعية