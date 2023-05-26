بالصور.. أحمد فهمى يشارك جمهوره البوستر الدعائى لـ"مستر إكس"

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لفيلم "مستر إكس" .

يستعد فهمى للمنافسة فى الموسم السينمائى بعيد الأضحى بفيلم "مستر إكس" ، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمود حافظ، والإخراج أحمد عبد الوهاب .

يشار الى أن الفنان أحمد فهمى شارك بآخر أعمال سينمائية بفيلم "العارف" ، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإخراج أحمد علاء .

يذكر أن الفنان أحمد فهمى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع" ، بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف .

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