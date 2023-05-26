أمين "جمعية الشبان السنيين" بالهند يؤيد مبادرة الأوقاف بالصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة

أكد الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الأمين العام لجمعية الشبان السنيين وإمام وخطيب جامع الفتوح أكبر مسجد في الهند تأييده لوزارة الأوقاف على مبادرتها المحمودة للصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

جاء ذلك خلال كلمته فى خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "أهمية الصلاة والسلام على النبي المختار (صلى الله عليه وسلم) ومشروعيتها"، وفقا لبيان وزارة الأوقاف اليوم .

وألقى الأزهري بعد صلاة الجمعة كلمة نيابة عن مفتي الديار الهندية الشيخ أبوبكر أحمد أشاد فيها بقرار وزارة الأوقاف المصرية وسعيها الدائم للحفاظ على نهج السلف الصالحين الأخيار، وبجهود وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة لتعزيز الربط بين الأمة وخير الأمة (صلى الله عليه وسلم) بهذه المبادرة الطيبة بالصلاة على هذا النبي (صلى الله عليه وسلم) .

وعقد فضيلة الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري مجلس جماعي للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) مع جمع غفير من رواد المسجد الذين حضروا لصلاة الجمعة في جامع الفتوح أكبر مسجد في الهند دعمًا وتأييدًا للمبادرة المصرية .