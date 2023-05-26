صبحي يستعرض الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وكافة تفاصيلها.

جاء ذلك خلال بحث تقرير الخبراء للدول الأعضاء بالاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الافريقي



وخلال حديثه حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن رؤية الوزارة تعمل على بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين، مع العمل علي التكامل والاندماج مع الشباب الأفريقي.



وأوضح "صبحي" محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والإستراتيجية الوطنية للرياضة تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.



وركز على محور التطوع ، وكيفية تعزيز العمل التطوعي، مشيدًا بمفوضية الاتحاد الأفريقي لقيادتها العمل التطوعي الشبابي في القارة الافريقية والتنفيذ الناجح لبرنامج متطوعي الاتحاد الافريقي وتوفير فرص للشباب عبر مفوضية الاتحاد الأفريقي ، معربًا عن ترحيبه باستضافة مصر عبر وزارة الشباب والرياضة لبرنامج متطوعي الاتحاد الافريقي لعام ٢٠٢٤.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلي اهتمام مصر الكبير بتفعيل دور مصر بمبادرة 1 Million Next Level Initiative، مبينًا ان الوزارة ستنفذ المبادرة على المستوى الوطني ، وكذا تنفيذ العديد من البرامج تحت مظلة مبادرة الاتحاد الافريقي، ومنها مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة والشباب لعام ٢٠٣٠.



حضر جلسة بحث تقرير الخبراء كل من السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، / شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب ، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي ، السفير محمد جاد - سفير مصر باثيوبيا ومندوبها الدائم بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .