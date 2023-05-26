صور| نواب الاسكندرية يجتمعون بنادي الاتحاد لإقناع "مصيلحي" بالعدول عن الاستقالة

عقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعا بنادي الإتحاد السكندري اليوم الجمعة، لبحث عودة رئيس النادي محمد مصيلحي لمباشرة عمله من جديد والعدول عن الاستقالة، وحل المشكلات العالقة بالنادي.



وقال النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الشعب الجمهوري بالإسكندرية، إنه سوف يتواصل مع كافة الوزارات والهيئات للتحرك السريع علي كل ما يعوق زعيم الثغر من نهضته و عبور أزمته الحالية، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الشباب والرياضة و هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة الإسكندرية للتحرك السريع في كل ما يخص زعيم الثغر.



وأكد الرشيدي ، أن جميع النواب رفضوا استقالة محمد مصيلحي، وشددوا على دعمهم الكامل على إنهاء و حل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الإتحاد السكندرى ، وأبرزها عودة محمد مصيلحى لرئاسة النادى وأنه جارى حالياً التواصل مع المسئولين المعنيين للحصول على حلول عاجلة لهذه الموضوعات .



وذكر أن جميع النواب أكدوا على أهمية وجود محمد مصيلحى على رأس المنظومة الإدارية لنادى الاتحاد السكندرى ، لما له من خبرات إدارية كبيرة و دراية تامة بكافة أمور زعيم الثغر، بجانب أنه تم بحث الموضوعات الخاصة بشئون نادي الإتحاد و فى مقدمتها الملف الخاص باستكمال إنشاءات فرع سموحة المرحلة الثانية ، و كيفية دعم و مساندة زعيم الثغر لمواجهة المتطلبات المالية الضرورية والعاجلة خاصة في ظل المعاناة المالية الحالية لجميع الأندية الرياضية.



كان عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ قد حرصوا على الحضور اليوم لمقر النادى بالشاطبى و كان فى استقبالهم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وابراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة والأستاذ جاسر منير مدير عام النادي .

وكان محمد مصيلحى تقدم باستقالته مؤخرًا عقب الانتقادات التي تعرض لها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعى عقب خسارة الاتحاد السكندرى بطولة السوبر في السلة.