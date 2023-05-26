بعد استدعاء الاحتياط من ضباط وجنود القوات المسلحة.. تعرف علي قدارات الجيش السوداني

أعلنت وزارة الدفاع السودانية عبر حسابها علي "فيسبوك" عن استدعاء كامل ضباط وضباط صف وجنود معاشي القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية ضد قوات الدعم السريع، حيث تم استدعاء الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد اعمارهم عن الـ 65 عاما، مع الأخذ في الاعتبار اللياقة الطبيه والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن يكون التبليغ أيضا لأقرب وحدة عسكرية بدء من يوم غد الاثنين الموافق 29 مايو العام الحالي.

ويبلغ عدد القوات المسلحة السودانية نحو 205 آلاف جندي، بحسب تقارير عسكرية نشرها موقع "جلوبال فاير".

وتنقسم تلك القوات إلى 100 من القوات العاملة و50 ألفا قوات احتياطية و55 ألفا قوات شبه عسكرية. وفيما يتعلق بالقوات الجوية، يتملك الجيش 191 طائرة حربية تشمل 45 مقاتلة و37 طائرة هجومية و25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة و12 طائرة تدريب.

وتصنف القوات الجوية السودانية في المرتبة رقم 47 ضمن الأقوى عالميا. وتمتلك القوات المسلحة السودانية 170 دبابة وتصنف في المرتبة رقم 69 عالميا، إلى جانب 6 آلاف و967 مركبة عسكرية تجعله في المرتبة رقم 77 عالميا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

كما يمتلك الجيش السدواني قوة تضم 20 مدفعا ذاتي الحركة تجعله في المرتبة رقم 63 عالميا، كما تمتلك القوات المسلحة السودانية 389 مدفعا و 40 راجمة صواريخ، وأيضا يمتلك الجيش أسطولا حربيا يشمل 18 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا، في حين تقدر ميزانية دفاعه بحوالي 287 مليون دولار.