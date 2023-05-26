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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة السياسية الأوروبية الخميس المقبل

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس في الاجتماع الثاني للمجموعة السياسية الأوروبية (EPG) يوم الخميس المقبل، بعاصمة جمهورية مولدوفا "كيشيناو".

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فولفجانج بوشنر، إن رئيس مولدوفا مايا ساندو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قدما الدعوة إلى المستشار الألماني ولعدد من رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى؛ لتبادل وجهات النظر حول القضايا الحالية ذات الاهتمام الأوروبي.

وأوضح أن الاجتماع سوف ينصب على قضايا الأمن والاستقرار والطاقة والتحول الأخضر والنمو الاقتصادي.

وأشار بوشنر إلى أن الهدف هو تمكين التبادل الوثيق للتعاون البناء في جميع أنحاء أوروبا وبالتالي إرسال إشارة واضحة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع الثاني للمجموعة السياسية الأوروبية