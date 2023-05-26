الفنادق: عقدنا 10 آلاف دورة تدريبية للعاملين بشرم الشيخ

قالت لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، إن الغرفة بذلت جهدا كبيرا للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية، ورفع كفاءة العاملين بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي للجمعية العمومية، إنه تمت مخاطبة محافظة جنوب سيناء لحث الكمائن الأمنية على الاعتراف بكارنيه العمل الصادر عن الغرفة للعاملين بالفنادق، ما يسهل عملهم وتحركاتهم، وبالفعل استجابت المحافظة ومديرية الأمن، وتم إخطار كافة الكمائن التي تعاونت كثيرا مع العاملين بالفنادق.

وأضافت أن الغرفة اشتركت مع وزارة السياحة والآثار، في تشكيل وتسهيل مهمة عمل لجان مراجعة معايير تصنيف HC بالفنادق، وبحث التظلمات من الفنادق التي تظلمت بعد خفض مستوى نجوميتها من جانب لجان المراجعة، علاوة على تنظيم ورش عمل للعاملين بفنادق شرم الشيخ للتوعية بممارسات السياحة الخضراء، والصديقة للبيئة، للحد من تأثير تغيرات المناخ.

وبالتنسيق مع مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، تمت المساهمة في اجتماعات وأعمال رفع كفاء البنية التحتية الرقمية للفنادق، وكذا المشاركة في لجان من وزارة السياحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في المرور على الفنادق، ومتابعة كفاءة البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصال، بما يسهم في توفير وسائل تواصل وخدمات انترنت عالية المستوى للزوار والنزلاء.

وأكدت اللجنة، أنه تم عقد اجتماع مع 4 شركات كبرى التي تنفذ محطات الطاقة الشمسية بنظام ppa وبحضور كافة الفنادق الراغبة في التحول للطاقة النظيفة المستدامة، مضيفة أنه تم الاهتمام ايضا بملف صحة وسلامة الغذاء، وعقدت عدة اجتماعات وورش عمل بمشاركة وزارة السياحة والآثار للتعريف بأهمية وحتمية الحفاظ على سلامة الغذاء لمتداولي المأكولات والمشروبات بكافة المنشآت الفندقية.

وأجرت الغرفة 10 آلاف و536 دورة تدريبية للعاملين بفنادق شرم الشيخ، سواء حضوريا أو عبر الإنترنت، منذ عام 2021 وحتى اليوم، كما عقدت ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية حضرها ممثلو 70 منشأة فندقية لشرح آليات احتساب نسبة 25% من إيرادات الغرف المباعة الخاصة بقمة المناخ في 2022.