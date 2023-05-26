تفاصيل اجتماع جبران مع رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول بالمحافظات، وذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين .

وأكد جبران على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه اللجان النقابية بالشركات، في مناقشة مشاكل العاملين في القطاع، ووضع الخطط و المقترحات لحلول تلك المشاكل، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع، لتحقيق التواصل المطلوب مع إدارات الشركات والعاملين بها والتي من شأنها تقريب وجهات النظر وتحقيق تفاوض بناء مع إدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين و يحقق مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تجنب الخلافات الداخلية بين النقابيين.

وطالب بالمضي قدما نحو تحسين وتطوير الأداء في جميع الملفات، منوهاً إلى أن ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، وأن النقابة العامة للعاملين بالبترول، تعمل جاهدة لمساندتهم، والسعي علي عدد من الملفات التي تخص العاملين،

وأكد جبران، أنه لم يدخر جهداً في المطالبة بحقوق العاملين بجميع المواقع، لرفع المستوى المادي لهم، شرط أن يبذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وانجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به العمال.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها المقرات الخاصة بالنقابة العامة بالسويس والقاهرة ، وعدد من متطلبات النقابيين للعاملين بشركات البترول، ومنها التسويات، وصندوق الإسكان لبعض الشركات، والمعاش التكميلى، وترقيات العاملين.

وأعرب رؤساء اللجان النقابية عن شكرهم وتقديرهم لحرص النقابة العامة، للالتقاء بهم والاستماع إليهم ، مؤكدين انهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل لجميع العاملين بشركات البترول، لحثهم على انجاز ما يكلفون به، وإن النقابة تقف بجانبهم لتحقيق كافة مطالبهم .

حضر اللقاء احمد السروجي، الامين العام لنقابة البترول، رابح عسل، نائب رئيس نقابة البترول، عباس صابر، امين صندوق نقابة البترول، اشرف المحروقي، عضو المكتب التنفيذى، هيثم زاد الدين، رئيس المركز الاعلامي، عبدالله عبد الرحمن مشهور، امين لجنة العلاقات العامة، احمد الجوهرى امين الشباب، محمود موسي، امين خدمات النقابة، اشرف شنهورى نائب البحر الأحمر، سعيد زكريا نائب السويس، احمد مبارك نائب الاسكندرية ، محسن جبر امين عام مساعد النقابة، احمد نسيم امين الصندوق المساعد للنقابة، محمد صلاح امين التثقيف و التدريب، على فوكس عضو المكتب التنفيذي، صبرى على امين الشئون الصحية، محمد يسرى امين العضوية ، علاء زكى امين اسكان النقابة

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