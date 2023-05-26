يونيو المقبل.. تارا عماد تنتهي من تصوير "الجواهرجي"

تنتهي الفنانة تارا عماد من تصوير فيلمها الجديد "الجواهرجي" في يونيو المقبل المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

من المقرر أن تطرح الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة البرومو الأول استعدادا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

“الجواهرجي” بطولة محمد هنيدي، منى زكى، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد السينمائية فيلم "المطاريد"، من بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، والإخراج ياسر سامي.