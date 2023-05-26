دمياط تتقدم في تصنيفات الجامعات على مستوى العالم

أعلن اليوم الجمعة التصنيف الروسى للجامعات RUR، واحتلت جامعة دمياط المرتبة ١١٠٥ عالميا والمرتبة ١١ بين جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

بهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة وتقدم بالشكر الموفور إلى الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى والفريق المختص بالتصنيف الدولى وعلى رأسه دكتور أمانى الدياسطى.

كما تقدم بكل الامتنان والعرفان لأعضاء هيئة التدريس الموقرين الذين ينشرون أبحاثا مرموقة تدعم دائما الجامعة فى الظهور بالتصنيفات العالمية وتسهم فى تحسين ترتيب الجامعة عاما بعد عام فى معظم التصنيفات العالمية للجامعات على الرغم من مرور أحد عشر عاما فقط على إنشاء جامعة دمياط.

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة مشروع المستشفى الجامعى الكائن بمدينة دمياط الجديدة ولقد رافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، وعدد من المعنيين بملف مشروعات المستشفيات الجامعية بالإدارة العامة للجامعة،

وأفاد مدير المشروع الميداني بأنه جارى الآن أعمال تجهيز وتسوية بالموقع بنسبة 36% وذلك بإنزال عدد ٣ كرافانات مجهزة بالموقع،وتوريد عدد ۲ ماكينة حفر دوار وعدد ۱ ونش وعدد ۳ مضخة خرسانة وعدد ١ حفار وعدد ٢ لودر،وكما يتم الآن تجهيز سور حماية محيط بحدود المشروع.

كما أفاد بأنه تم الإنتهاء من صب عدد ٤١٥ خازوق حتى تاريخه بطريقة الحفر الدوار CFA. ، وجارى العمل يوميا بمتوسط معدل تنفيذ ۲٥ خازوق في اليوم الواحد وهوأعلى من البرنامج الزمني.

جدير بالذكر أن مشروع المستشفى الجامعى يبعد عن الحرم الجامعى بنحو 500 متر (خلف مرور دمياط الجديدة)، على مساحة 27400متر.