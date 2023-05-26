غدا.. 1188 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

تنطلق غداً السبت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وبلغ اجمالي من تقدم للامتحانات بمحافظة جنوب سيناء ١١٨٨ طالبا وطالبة على مستوى إدارات المحافظة الثمانية.



وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" إن غدا السبت الموافق 27 مايو 2023 تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية (الصناعي –و التجاري – والزراعي –و الفندقي ) بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م ووفق الجدول المعلن .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات غدا لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1188 طالب وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي ( 3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة بنين)

و(لجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ )و(لجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية) و(لجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري)، و(لجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس)و(لجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة)، و(لجنة أبوزنيمة الصناعية بإدارة أبوزنيمة) و(لجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري جدارات بها) إضافة لعدد ٢ مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما ٩ مراكز فرعية .

وشدد وكيل الوزارة على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بالالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون، مشيرا أن العقوبة تصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أواسهم في التسهيل للغش.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم خصصت ١٤ استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ لامتحانات الدبلومات الفنية بـ٣٨٥ سرير مجهزة بسبل المعيشة والراحة للسادة المعلمين.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت السبت الماضي 20 مايو 2023 و تبدأ الامتحانات التحريرية غدا السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٣.