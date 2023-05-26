"الملك سلمان للإغاثة" يدشن برامج طبية تطوعية في الكاميرون وكينيا واليمن ولبنان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برامج طبية تطوعية في كل من الكاميرون وكينيا واليمن ولبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن أمس الأول البرنامج التطوعي الجراحي بمدينة ماروا في الكاميرون، بمشاركة 22 متطوعا في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الأطفال، وجراحات النساء والولادة، وجراحة التجميل، وجراحة الغدد، والمنفذ خلال الفترة من 20 حتى 31 مايو الجاري، بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

وفي كينيا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية في مدينة نيروبي، بمشاركة 13 متطوعا من الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج مرضى الشرايين التاجية وصمامات القلب، والمنفذ خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

وفي اليمن، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي في مجال تدريب وبناء القدرات الطبية بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.

وتضمن البرنامج تقديم محاضرات في أساسيات منظم ضربات القلب، والأمراض العاجلة والتعامل معها، والتعامل مع الحروق وآثارها، ورعاية الحروق وعلاجها، استفاد منها 317 فردا.

ويأتي المشروع في إطار البرامج الطبية التطوعية الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتطوير مهارات الكوادر الطبية والصحية في اليمن ورفع كفاءتها المهنية.

وفي لبنان، واصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تنفيذ 90 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والتي تقدم من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء.