وزير الخارجية الأمريكي يزور السويد والنرويج وفنلندا لتعميق التعاون عبر الأطلسي

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدًا السبت، إلى السويد والنرويج وفنلندا، في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو، لتعميق التعاون عبر الأطلسي في أولويات الأمن القومي والاقتصاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن بلينكن سيبدأ جولته بزيارة السويد في الفترة من 29 إلى 31 مايو، حيث يترأس وفدًا يضم وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، للمشاركة في رئاسة الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة عملية التحول العالمي للتكنولوجيا النظيفة ومحاسبة روسيا ودعم أوكرانيا وزيادة التعاون التجاري والتكنولوجي، وأن بلينكن سيلتقي أيضًا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

وأشارت إلى أنه في الفترة من 31 مايو إلى الأول من يونيو، يزور وزير الخارجية الأمريكي النرويج، حيث سيشارك في اجتماع غير رسمي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المقرر انطلاقها في يوليو في فيلنيوس ودعم أوكرانيا إلى جانب الأولويات الأخرى عبر المحيط الأطلسي مع الحلفاء، وسيلتقي بلينكن كذلك رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور ووزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفلدت.

وفي 1 و2 يونيو، يصل بلينكن إلى محطته الأخيرة فنلندا، حيث سيسلط الضوء على العلاقات الثنائية القوية مع أحدث حليف في الناتو، ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.