السعودية وكولومبيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكولومبية بوجوتا، مع عدد من المسؤولين بالحكومة الكولومبية برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف إليزابيث تايلور، ونائب وزير التجارة والصناعة والسياحة لويس فيليب كوينتيرو، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في العديد من المجالات لا سيما في مجال الطاقة والعمل المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "الجبير" أطلع المسؤولين الكولومبيين، خلال اللقاء، على مبادرات بلاده العديدة في ظل "رؤية السعودية 2030'' ومن ضمنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".