بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الجمعة 26/مايو/2023 - 07:28 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه نادي الأهلي منافسه نادي طلائع الجيش في مباراة هامة تجمع بين الطرفين خلال جولة الأسبوع 22 من بطولة الدوري المصري، ويلتقي الفريقان علي أرضية ملعب الكلية الحربية، وكما هو محدد إقامة المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر مايو الحالي، ومن المؤكد ستكون احداث المباراة مثيرة ومشوقة.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار الصدارة منفردا على قمة جدول الدوري واستمرار المشوار الناجح محليا وقاريا هذا الموسم بقيادة مديره الفني مارسيل كولر.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بث مباشر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بصوت المعلق طارق الكاشف على قناتها الأولى.