"احترام الكبير".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق 2 يونيو 2023م، تحت عنوان "احترام الكبير".

شددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة بمسجد "الإمام الحسين" (رضي الله عنه) بالقاهرة بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوة العاملة السابق، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

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