مسئول أممي: سنعمل مع مفوضية اللاجئين لوضع صيغة للتقدم بملف مساعدات السوريين

الجمعة 26/مايو/2023 - 07:33 م

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، اليوم الجمعة، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقال ريزا - بعد الاجتماع - إنه سيعمل مع مفوضية شئون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في موضوع المساعدات المقدمة للاجئين السوريين، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية.

وأضاف أنه اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجا، وتطرقا إلى ما يتم تداوله في الإعلام فيما يخص المساعدات للاجئين السوريين.