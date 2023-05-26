ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول أممي: سنعمل مع مفوضية اللاجئين لوضع صيغة للتقدم بملف مساعدات السوريين

لاجئين السوريين
لاجئين السوريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، اليوم الجمعة، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقال ريزا - بعد الاجتماع - إنه سيعمل مع مفوضية شئون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في موضوع المساعدات المقدمة للاجئين السوريين، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية.

وأضاف أنه اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجا، وتطرقا إلى ما يتم تداوله في الإعلام فيما يخص المساعدات للاجئين السوريين.

لبنان الحكومة اللبنانية برنامج الأغذية العالمي للاجئين السوريين