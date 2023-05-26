مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص علي دائري الوراق

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الدائري إتجاه المريوطية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الدائري إتجاه المريوطية بدائرة القسم

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الوراق تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.