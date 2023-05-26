بيراميدز: لم نحصل على توقيع سيف جعفر ولم نناقش الصفقات الجديدة

نفى مصدر مسئول بنادي بيراميدز الحصول على توقيع سيف جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر إن الأنباء التي ترددت حول توقيع سيف جعفر لصالح النادي غير صحيحة ولم تحدث أي جلسات بشأن اللاعب بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن نادي بيراميدز لم يبدأ حتى الآن الحديث عن صفقات الموسم الجديد خاصة وأن الموسم الحالي مستمر والنادي ينافس على الدوري الممتاز بكل قوة ويسعى للحفاظ على كامل تركيزه في الفترة الحالية.

يذكر ان الفترة الماضية ترددت أنباء عن توقيع ثنائي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لنادي بيراميدز.