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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز: لم نحصل على توقيع سيف جعفر ولم نناقش الصفقات الجديدة

سيف جعفر لاعب الزمالك
سيف جعفر لاعب الزمالك
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نفى مصدر مسئول بنادي بيراميدز الحصول  على توقيع سيف جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر إن الأنباء التي ترددت حول توقيع سيف جعفر  لصالح النادي غير صحيحة ولم تحدث أي جلسات بشأن اللاعب بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن نادي بيراميدز  لم يبدأ حتى الآن الحديث عن صفقات الموسم الجديد خاصة وأن الموسم الحالي مستمر والنادي ينافس على الدوري الممتاز بكل قوة ويسعى للحفاظ على كامل تركيزه في الفترة الحالية.

يذكر ان الفترة الماضية ترددت أنباء عن توقيع ثنائي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لنادي بيراميدز. 

سيف جعفر نجم الزمالك إدارة نادي بيراميدز