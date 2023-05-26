حفلة جماهيرية إهداء من دولة الإمارات إلى الشقيقة الأردن بمناسبة زفاف ولى العهد

تحت شعار "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة 2023"، نشر الفنان حسين الجسمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة بدعوة لحفل جماهيرى إهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الأردن الشقيق، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولى عهد الأردن.

وعلق الجسمى على الدعوة "من الإمارات نوصلكم ونشارك الشقيقة الأردن وشعبها الحبيب الفرحه الكبيرة، "بالحسين ورجوة " الله يسعدهم ويهنيهم، سنحتفل معا ونتشارك الفرحه ونفرح بالحسين معكم، أهلنا وأحبابنا فى المدرج الرومانى، عمان مساء يوم ٣ يونيو ".

يذكر أن عقد القران فى يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجارى، بإستاد عمان الدولى فى المدينة الرياضية.

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