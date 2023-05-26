انطلاق الدورة السادسة من مهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائي"

انطلق منذ قليل الحفل الافتتاحي للدورة السادسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذى أعلن فيه عن تفاصيل تلك الدورة التى يشارك فيها خمسة عروض من الإمارات ومصر والكويت والأردن وسوريا.

استهل الافتتاح بصورة تذكارية جمعت بين عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير المهرجان، ومخرجو العروض التى تتنافس على جوائز تلك الدورة، وهى: "حدث ذات مرة" من الإمارات للمخرج مهند كريم، ومن مصر "النافذة" للمخرج محمد مرسي، ومن الأردن "منظر طبيعي" للمخرجة دلال الفياض، ومن الكويت "الشرفة" للمخرج أحمد السلمان، ومن سوريا "السيرك" للمخرج أيمن زيدان.

تحتضن تلك الدورة بداخلها ملتقى الشارقة للمسرح العربي الثامن عشر المقام هذا العام تحت شعار "المسرح والموسيقى" بمشاركة نخبة من الباحثين والمبدعين من الإمارات ومصر والعراق، بجانب ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي والذى يشارك فيه مجموعة من أوائل المعاهد الفنية من مصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان والكويت وفلسطين.

وفي نفس السياق، تتضمن تلك الدورة ثلاث ورش تدريبية، حيث تشرف الفلسطينية فيروز نسطاس على ورشة "خيال الظل واللعب بالصوت والماء"، وتشرف د. د. رانيا يحيى من مصر على ورشة "الصوت في المسرح"، ويشرف المغربي سفيان المسعودى على "ورشة مباديء الإخراج في المسرح المدرسي".

المهرجان يقام برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، ويجسد المهرجان استراتيجية دائرة الثقافة نحو تعزيز جهود الفن إيمانا بالدور الفاعل للمسرح عبر ما يتناوله من قضايا وما يطرحه من أسئلة.

يذكر أن المهرجان تأسس عام ٢٠١٦ ليكون امتداد وترسيخا لجهود الشارقة لدعم التجارب المسرحية التى تعمق الأثر الإبداعي.