الرعاية الصحية تهنئ التلواني لحصوله على ماجستير إدارة الخدمات الإكلينيكية من “هارفارد"

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية "Master of Clinical Service Operation" من كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، والتي تعد من أعرق الجامعات العالمية.

كما قدم المجلس أيضًا، التهنئة لعدد من القيادات العليا بالهيئة، التي منحت درجة الماجستير من قِبل جامعة هارفارد في عدد من التخصصات الصحية، منها "إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية، الجودة وسلامة المرضى، تقديم الخدمات الصحية والمنظور الدولي، البحوث الطبية الإكلينيكية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور الدكتور أمير التلوانى ، عن امتنانه لدعم القيادة السياسية، وايضا رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى ، لإتاحة الفرص لتأهيل القيادات الشابة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح الاهتمام بالاستثمار في البشر وتنمية مهارات القيادة والابتكار فى مسار متوازى مع النهضة الشاملة للدولة المصرية، وتابع: أن التأهيل العلمي والأكاديمي يساعد على اتخاذ القرارات ومواكبة التطور العالمي.

وأكد التلوانى، أن التسليح بالعلم والمعرفة والتدريب بأرقى المؤسسات الدولية مثل جامعة هارفارد الأمريكية ، لاختصار الوقت لتحقيق التنمية المنشودة ، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي تبنى برنامجًا طموحًا لتأهيل القيادات الصحية المصرية الشابة بجامعة هارفارد منذ عامين، واليوم نجني ثماره.

أقامت كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، حفل ضخم، شهد تكريم عدد من الخريجين المصريين لإتمامهم برنامج ماجستير إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية "Master of Clinical Service Operation" بالكلية ، بحضور الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور مارك اليوت، نائب رئيس جامعة هارفارد، والدكتور أجي سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد، وعدد من القيادات الصحية الدولية.

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